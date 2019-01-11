Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah İsrail'i tünellerle işgal edecekti

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Hizbullah'ın kazdığı tünellerle İsrail'i işgal edeceğini, tünellerden '1000-1500' savaşçı geçireceğini öne sürdü.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, bulunduğu öne sürülen Hizbullah tünellerine dair açıklamada bulundu.

Hadashot'a konuşan Eisenkot, Hizbullah'ın tünelleri kullanarak İsrail'i işgal etmek istediğini ve "İsrail toplumunda deprem yaratmayı" amaçladığını savundu.

Eski İsrail yetkilisi, Hizbullah planına göre İsrail'e 1000-1500 savaşçı gönderileceğini, İsrail ordusuna ait üslerin ağır havan atışı altında bırakılacağını ve "İsrail'in bir bölümünün haftalarca Hizbullah tarafından tutulacağını" öne sürdü.

'AMAÇ İSRAİL'İN KIRILGAN OLDUĞUNU GÖSTERMEK'

Eisenkot, Hizbullah'ın asıl amacının "İsrail toplumunun ne kadar kırılgan ve saldırıya açık olduğunu göstermek" olduğunu iddia etti.

Açıklamaya göre Hizbullah, "İsrail'in hiç böylesi bir saldırı yaşamadığını" düşünüyor, Eisenkot'a göre Hizbullah İsrail'e saldırarak İsrail'in Lübnan içerisinde saldırı yapma kabiliyetini de bitirmeyi amaçlıyordu.

İsrail tarafından bulunduğu söylenen Hizbullah tünelleri, geçtiğimiz haftalarda kapatılmıştı.