Eski İsrail bakanına 'İran ajanı' suçlaması: 'İran için bir zafer'

Eski İsrail bakanı Gonen Segev, İran ajanı olmakla suçlanıyor. İsrail basını olayın 'İran istihbaratı için bir zafer olduğunu' söylüyor.

İsrail’in yurtiçi gizli servisi Şin Bet ve İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada eski İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev hakkında İran’a casusluk yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 1992-1995 yılları arasında Enerji ve Altyapı Bakanlığı görevini yürüten Segev’in İran gizli servisine İsrail’in enerji pazarı ve güvenliği ile alakalı hassas bilgiler aktardığı ifade edildi. Şin Bet'ten yapılan açıklamada, Segev’in çeşitli zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde İran istihbarat ajanları ile bir araya geldiği belirtildi.

Eski Bakan Gonen Segev, daha önce uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Serbest kaldıktan sonra Nijerya’ya yerleşen eski bakan, geçen ay Gine’ye geçmeye çalışırken Nijerya hükümeti tarafından İsrail’e geri gönderilmişti. Segev, kendisine yöneltilen bütün iddiaları reddediyor.

'İRAN İSTİHBARATI İÇİN ZAFER'

İsrail yayını Haaretz, olayın "İran istihbaratı için bir zafer olduğunu" söylüyor. Haaretz'e göre eski bir İsrail bakanını ve İsrail meclisi üyesini "İran ajanı" yapmak "kayda değer bir başarı".

Segev, 20 yıldan uzun süredir İsrail hükümetinde bulunmasa da, İran'a hala "internette bulunamayacak bilgiler vermiş olabileceği" söyleniyor.

Yazıda üst düzey İsrail siyasetine dahil olmuş birisinin "işlerin nasıl yürüdüğünü anlayabileceği" ve bu konuda istihbarat sağlayabileceği belirtiliyor.

Segev ilk kez 2004 yılında "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınmış, İsrail sitesi Ynet Hizbullah'ın Segev'i kendi tarafına çekmeye çalıştığını duyurmuştu.

Hizbullah ve İran'ın zaman zaman İsrailli vekilleri ajan yapmaya çalıştığına dair haberler çıkıyor.