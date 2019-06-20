Eski Interpol Başkanı Meng suçlamaları kabul etti

Çin'de yargılanan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) eski başkanı Meng Hongwei, 2 milyon doları aşkın rüşvet aldığını kabul etti.

Çin'de rüşvet almakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) eski başkanı Meng Hongwei, mahkemede, 2 milyon doları aşkın rüşvet aldığını kabul etti.

Çin'in Tiencin kentinde devam eden mahkemede Meng'in kendisine isnat edilen rüşvet suçlamalarını kabul ettiği ve işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Mahkemeden Meng'in alacağı cezaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Reuters Interpol'ün eski başkanı Meng Hongwei'nin kaybolduğu iddiasında bulunmuş, Çin hükümeti sonrasında Hongwei'nin soruşturma altında olduğunu açıklamıştı.