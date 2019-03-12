Eski IMF baş ekonomisti: Kapitalizm ciddi tehdit altında

Hindistan’ın eski Merkez Bankası Başkanı ve eski IMF baş ekonomistlerinden Raghuram Rajan, artık kitlelere bir şey veremeyen kapitalizmin ‘ciddi tehdit altında’ olduğunu söyledi.

Hindistan’ın eski Merkez Bankası Başkanı ve eski IMF baş ekonomistlerinden Raghuram Rajan, kapitalizmin artık kitlelerin ihtiyaçlarına yanıt vermediğini bu nedenle “ciddi tehdit altında” olduğunu söyledi.

BBC 4 Radyosu’na konuşan Rajan “Kapitalizmin ciddi tehdit altında olduğunu düşünüyorum çünkü çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılamayı bıraktı, ve bu olduğunda da çoğunluk kapitalizme karşı ayaklanır” dedi.

Rajan, son zamanlarda İngiltere Merkez Bankası Mark Carney’in yerine geçecek isimler arasında anılıyor.

Radyoya yaptığı açıklamada geçmişte ortalama bir eğitimle orta sınıf bir işe sahip olmanın mümkün olduğunu söyleyen Rajan, ancak 2008 küresel finans krizi ve ardından gelen tasarruf tedbirleri sonrasında durumun değiştiğini belirterek “Şimdi başarılı olmak istiyorsanız gerçekten iyi bir eğitim almanız gerek” diye konuştu.

Rajan “Maalesef küresel ticaret ve küresel enformasyon güçlerinin vurduğu topluluklar, tam da okulları kötüleşen, suçun ve toplumsal hastalıkların arttığı ve üyelerini küresel ekonomiye hazırlamayı başaramayan topluluklar” ifadelerini kullandı.

Kapitalizmin “eşit fırsatlar sağlayamadığı” için çökmekte olduğunu savunan Rajan, buna karşılık tüm üretim araçları kamulaştırıldığında “otoriter rejimlerin ortaya çıkacağı”nı ileri sürdü.

Rajan “Bir denge gerekli, içlerinden alıp seçemezsiniz, yapmanız gereken fırsatları iyileştirmek” diye konuştu.

Aynı zamanda Chicago Üniversitesi’nde profesör olan Rajan küresel ticarete getirilen sınırlamalara da karşı çıktığını belirtti.

