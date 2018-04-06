Eski Güney Kore liderine 24 yıl hapis

Güney Kore'de yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye 24 yıl hapis cezası verildi.
Park Geun-hye'nin tarikat ve şirket bağlantıları ortaya çıkmış, kararları bu bağlantılarıyla aldığının öğrenilmesi üzerine kitlesel eylemlerle istifası istenmişti.
RÜŞVET, ZİMMETE PARA GEÇİRME, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA...
Hakkında soruşturma başlatılan ve yargılnan Park Geun-hye'nin rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı ve zimmetine para geçirdiği tespit edildi.
Eski Güney Kore liderinin, kendisiyle aynı tarikatta bulunan Choi Soon-sil isimli bir kadın tarafından kontrol edildiği açıklanmıştı.
Choi Soon-sil'in Park Geun-hye ile bağlantısını kullanarak patronları kendi vakıflarına bağış yapmaya zorladığı söyleniyor.