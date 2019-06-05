Eski Fransa İçişleri Bakanı'nın evinde 'yolsuzluk' araması

Eski Fransa İçişleri Bakanı ve Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb'un evinde yolsuzluk suçlamasıyla arama yapıldığı belirtildi.

Şu anda Lyon Belediye Başkanı görevinde olan Eski Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un evinde yolsuzluk suçlamasıyla polis tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Euronews'in haberine göre polis, Collomb'un eviyle birlikte Lyon Belediye binasına da gitti.

Arama, Collomb hakkında "kamu kaynaklarıyla ilgili yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan ön soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Collomb hakkında eski eşi Meriem Nouri ve belediyede çalışan bazı görevlilerin 20 yıl boyunca haksız yere mali çıkar sağlamasından sorumlu olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Macron'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Collomb, Ekim 2018'de İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmişti.