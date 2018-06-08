Eski FBI direktöründen Kanada'ya Rusya uyarısı

Eski FBI direktörü James Comey, Ottawa'da gerçekleşen Kanada 2020 konferansında yaptığı konuşmada Kanada seçimlerine Rusya'nın müdahale etmesini beklediğini, çünkü Rusya'nın “ABD'de hedeflerinin ötesine ulaştığını” söyledi.
“2016 ABD seçimlerinde yaptıklarını tekrarlayacaklar” diye konuşan Comey, Batı ülkelerinin “endişe duymaları gerektiğini” kaydetti.
Putin hakkında yorumlarda bulunan Comey, Kanada'nın öncelikli hedef olduğu, “çünkü değerlerinin Putin'e ve yarattığı eşkıyalık düzenine karşı bir tehdit olduğu” iddiasında bulundu.