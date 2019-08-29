Eski FARC liderinden yeniden silahlanma çağrısı

Kolombiya'da üç yıl önce hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin eski komutanı Ivan Marquez yeniden silahlanma çağrısı yaptı.

Kolombiya'da üç yıl önce hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) eski komutanı Ivan Marquez yeniden silahlanma çağrısı yaptı.

Yayımlanan videoda okuduğu yazılı açıklamada Kolombiya hükümeti barış anlaşmasına 'ihanet ettiği" için yeniden silahlanma çağrısı yaptığını söyleyen Marquez, “İki yılda 500’den fazla toplum lideri öldürüldü ve 15 gerilla savaşçısı devletin kayıtsızlığı ve uyuşukluğu arasında öldü” diye konuştu.

Örgütün adının Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri - Halk Ordusu (FARC-EP) olarak değiştirileceğini açıklayan Marquez, fidye için insan kaçırmak yerine diyalog arayacaklarını, yerel toprak sahipleri ve iş insanlarını ‘davaya katkı sunmaya’ ikna etmeye çalışacaklarını belirtti.