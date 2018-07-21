Eski FARC gerillaları Meclis’te yemin etti

Kolombiya’da Meclis açılış töreninde sekiz eski FARC gerillası yemin ederek göreve başladı.

Kolombiya’da parlamentonun dün yapılan açılış töreninde sekiz eski FARC üyesi de yemin ederek milletvekilliği görevine başladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "on yıllarca devlete karşı savaşan gerillaların şimdi anayasaya saygı gösterdiklerini görmekten memnuniyet duyduğunu" söyledi.

Kolombiya devleti ile FARC arasında 2016 yılında varılan anlaşmanın ardından ilk kez eski FARC üyeleri Meclis’e girdi.

Haziran ayında yapılan seçimlerde yeni devlet başkanı seçilen sağcı Ivan Duque’e gelecek ay görevi teslim edecek olan Santos, dünkü törende yaptığı açıklamada Duque’ü ülkede barışı korumaya çağırdı.

Santos “Bugün tarihimizde gerçek bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz” dedi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), silah bıraktıktan sonra adını Halk İçin Alternatif Devrimci Güç olarak değiştirmişti.

Halk İçin Alternatif Devrimci Güç’ün senatoda 5 ve temsilciler meclisinde 5 üyesi bulunuyor.

Ancak örgütün eski komutanlarından Ivan Marquez, örgütün eski liderlerinden ve kendisi de kongre üyesi seçilen Jesus Santrich’in tutukluluğunu protesto ederek dünkü törene katılmadı. ABD, Santrich’in uyuşturucu trafiğiyle ilgili suçlamalarla teslimini istiyor.