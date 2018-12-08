Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan için tutuklama kararı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın 2008’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

Ermenistan'da mahkeme, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın, 2008’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan olaylarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan hakkında "Anayasal düzeni ihlal etme" suçlamasıyla temmuz ayında tutuklama kararı verilmişti. Koçaryan daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

64 yaşındaki Koçaryan dün yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti ve Nikol Paşinyan’a atıfla “Olayların asıl düzenleyicisi kendisini temize çıkarmaya çalışıyor” dedi.

2008 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Koçaryan, sonraki on yıl boyunca cumhurbaşkanlığını yürütecek olan Serj Sarkisyan’ı desteklemişti. Bu seçimlere itiraz eden Nikol Paşinyan’ın da yer aldığı gösterilerde çıkan olaylarda 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti. Wikileaks tarafından sızdırılan belgelerde gösteriler sonrasında Ermeni yetkililer tarafından aranan Paşinyan’ın ABD Büyükelçiliği’nde saklandığı ortaya çıkmıştı.

Paşinyan son olarak Nisan ayında cumhurbaşkanlığının yanısıra başbakanlığı da sürdürmek isteyen Sarkisyan’a karşı eylemler düzenlemiş daha sonra başbakanlığa getirilmişti.

Meclis’te hâlâ çoğunluğu elinde bulunduramayan Paşinyan ekim ayında istifasını açıklayarak erken seçim kararı almıştı.

AP’nin haberine göre Koçaryan’ın tutuklanması için Paşinyan’ın yargı mensuplarıyla görüşmeler yaptığına dair belgeler yayımlandı. Paşinyan ise iddiaları reddetti.

Halihazırda Ermenistan Parlamentosu’nda Sarkisyan’ın Cumhuriyetçi Partisi’ne karşı azınlıkta bulunan Paşinyan yarın yapılacak seçimlerde çoğunluk sağlamayı hedefliyor.

