Eski CIA Başkanı’ndan Trump’a: ABD adaletinden kaçamayacaksın

Eski CIA Başkanı John Brennan, azil süreci yeniden gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘ABD adaletinden kaçamayacağını’ ve 'bir daha kamu görevi yürütemeyeceğini' söyledi.

Eski CIA Başkanı John Brennan, Twitter’dan yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD adaletinden kaçamayacağını” ve “bir daha asla kamu görevinde bulunamayacağını” söyledi.

Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in yargılandığı davada, ABD Başkanının avukatına 2016’daki seçim kampanyası sırasında iki kadına kendisiyle ilişkilerini ifşa etmemeleri için sus payı ödeme talimatı verdiği geçen hafta ortaya çıkan mahkeme dosyalarında yer almıştı.

Trump dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları reddederek sözkonusu banka işlemlerinin seçim kampanyasıyla ilgili olmadığını, “özel işlemler” olduğunu belirtmişti.

Eski CIA Başkanı John Brennan, ABD Başkanının mesajına verdiği yanıtta Trump’ın bir daha asla kamu görevinde bulunma fırsatına sahip olmayacağı konusunda içinin rahat olduğunu söyledi.

Brennan, Trump'a "Ne zaman bu türden beyhude tweetler göndersen başının ne kadar büyük dertte olduğunun ve Amerikan adaletinden kaçmanın imkansız olduğunun farkında olduğunu bilerek büyük teselli buluyorum” dedi.

Trump’a hitaben Brennan “Çoğunlukla da bir daha asla bir kamu görevi yürütemeyecek olman beni rahatlatıyor” dedi.

Trump dünkü Twitter mesajında, Ocak ayında Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlayacak olan Demokratların kendisine karşı bir azil sürecini başlatamayacaklarını söylemiş ve 2016 seçim kampanyasında Rusya’nın müdahalesi iddialarını yalanlamıştı.

Trump, eski avukatı Cohen’in savcıyla işbirliği yaparak kendi cezasını hafifletmeye çalıştığını belirtmiş ve Rusya soruşturması üzerine “cadı avı” değerlendirmesini yinelemişti.