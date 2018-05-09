Eski CIA ajanı Çin adına casusluk yapmaktan yargılanıyor

Eski CIA ajanı Jerry Chun Shing Lee, Çin adına casusluk yapmaktan ömür boyu hapisle yargılanıyor.

Eski CIA ajanı Jerry Chun Shing Lee'nin haber vermeden Çin'e geziler yaptığı ve açıklayamadığı nakit paralara sahip olduğu belirtiliyor.

53 yaşındaki eski ajan Lee'nin, Çin hükümeti adına casusluk yaptığını öne süren ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD ajanının ömür boyu hapisle yargılandığını aktarıyor.

Lee'nin ABD ulusal savunma bilgilerini topladığı ve iki farklı olayda yasa dışı olarak ulusal savunmaya ilişkin belgeleri ele geçirdiği kaydediliyor.

Eski CIA ajanının CIA görevlilerinin isimlerini verdiği ve Çin'de gizli görevdeki ajanları açığa çıkarttığı da öne sürülüyor.

2010-2012 arasında onun üzerinde ABD kaynağının Çin tarafından öldürüldüğü ya da hapse atıldığı New York Times tarafından duyurulmuştu.