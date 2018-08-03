Eski büyükelçiden May'e Brexit uyarısı

İngiltere'nin eski Fransa Büyükelçisi Peter Ricketts, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşme gerçekleştirecek olan İngiltere Başbakanı Theresa May'e uyarıda bulunarak, Avrupa Birliği'ne blöf ve tehditlerin işe yaramayacağını, eli kuvvetli olanın karşı taraf olduğunu savundu.

İngiltere'nin eski Fransa Büyükelçisi Peter Ricketts, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Brexit tavrını yumuşatmasını beklememesi gerektiği konusunda İngiltere hükümetine uyarıda bulundu.

Ricketts, bakanların anlaşmasız Brexit tehdidini bırakmaları gerektiğini, çünkü Avrupa Birliği'nin bunun bir blöf olduğunu bildiğini ve kendi pozisyonlarını koruyacak durumda olduklarını savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, anlaşmasız Brexit'i engellemeleri için Fransa ve Almanya'ya Brüksel'i zorlama çağrısı yapmıştı.

İtalya tatiline ara verecek olan May, bugün Fransa'ya giderek Macron'la görüşme gerçekleştirecek.