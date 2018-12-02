Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Ukrayna, Almanya'yı savaşa çekmeye çalıştı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ukrayna ile Almanya arasında yaşanan Azak gerilimindde Ukrayna’nın Almanya’yı savaşa çekmeye çalıştığını söyledi.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kerç boğazındaki gerginlik doğrultusunda Ukrayna’nın Almanya’yı savaşa çekmeye çalıştığını savundu.

Kerç boğazında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliği N-TV televizyonunda değerlendiren Gabriel, "Ukrayna’nın bizi savaşa çekmesine hiçbir şekilde izin vermemeliyiz. Ukrayna bunu yapmaya çalıştı" dedi.

Gabriel, Rusya’yı "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlarken ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in tarafları normalleşmeye sevk etmeyi başarmasını umduğunu ifade etti.

POROŞENKO'DAN 'KARADENİZ’DEKİ VARLIĞINIZI ARTIRIN' ÇAĞRISI

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da Alman Funke Media Group’a yaptığı açıklamada Almanya ve müttefiklerinin "Rusya’yı caydırmak" için Karadeniz’deki varlığını artırması gerektiğini ifade etti.

Poroşenko ayrıca Rusya’ya karşı baskının artırılması, Kuzey Akımı-2 projesinin durdurulması ve yeni yaptırımların düşünülmesi çağrısı yaptı.

Ukrayna, Rusya'ya karşı NATO'dan yardım istemişti.