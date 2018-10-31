Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Merkel Mayıs ayında istifa etmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başbakanlık için tekrar aday olmayacağını açıklamasını değerlendiren Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Merkel'in partisine olan borcunu Mayıs ayında başbakanlıktan çekilerek ödeyebileceğini ileri sürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisinin genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını ve 2021’de başbakanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Almanya siyasetinin geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

'BORUCUNU ANCAK BÖYLE ÖDEYEBİLİR'

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Zeit gazetesinde yer alan yazısında Merkel'in partisine olan borcunu 2019 yılının Mayıs ayındaki Avrupa seçimlerinin ardından başbakanlıktan da çekilerek ödeyebileceğini ileri sürdü.

Eski Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri Gabriel, Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi genel başkanlığını bırakmasının, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üçlü koalisyon kurulması yolundaki ilk adım olduğu yorumunda bulundu.

'SOSYAL MEDYA PARTİSİ OLMAK DAHA YARARLI'

Yazısında partisi SPD’ye de eleştiriler getiren Gabriel, yazısında "İçerikler şimdilik ikinci derecede öneme sahip, çünkü emeklilik, kiralar, bakım, tam zamanlı çalışma, iş, eğitim ve çocuk yuvaları gibi alanlarda koalisyonun el attığı konular sosyal demokrasiye maalesef yarar sağlamadı.' Eski Dışişleri Bakanı Gabriel partisine "sosyal demokrasi ağırlıklı radikal gerçekçilik" ifadelerine yer verdi.

Bunun için parti çalışmalarının da esaslı bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Sigmar Gabriel SPD'nin sadece grup çıkarlarını dengeleyip idare eden çok sayıda partili yerine yüz dolayında genç internet kullanıcısıyla sosyal medyada varlık göstermesinin daha yararlı olacağını sözlerine ekledi.