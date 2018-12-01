Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. başkanı George H. W. Bush 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. başkanı George H. W. Bush 94 yaşında hayatını kaybetti.

1989-1993 yılları arasında ABD başkanlığı yapan ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un babası olan George H.W. Bush’un ölüm haberini sözcüsü Jim McGrath Twitter'dan duyurdu.

George H.W. Bush'un eşi Barbara Bush geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmişti. Eşini kaybeden Bush, enfeksiyon nedeniyle Houston'da hastaneye kaldırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletlerinin 41'inci başkanı olan George H.W. Bush, 1989-1993 yılları arasında görev yaptı. George H.W. Bush'un ardından başkanlığa Bill Clinton seçildi ve 20 Ocak 2001'de bu kez Bush'un oğlu George W. Bush ABD'nin 43'üncü başkanı oldu.