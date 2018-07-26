Eşeği 'zebra' gibi göstermek için boyayan hayvanat bahçesine tepki

Kahire'de bir hayvanat bahçesinin 'zebra' gibi görünmesi için bir eşeği boyadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan olay tepki çekti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir hayvanat bahçesindeki eşek "zebra" gibi görünmesi için boyandı. Olay 18 yaşındaki bir öğrenci olan Mahmud Serhani tarafından fark edildi.

Serhani, "zebranın yanlarına geldiğini", ancak eşeğe ilk bakışında eşeğin "zebra olmadığını anladığını" aktardı. Mısırlı öğrencinin internette paylaştığı fotoğraf hızla yayıldı.

Hayvanat bahçesinin davranışı tepki çekerken, veterinerler olayı doğruladı.

Benzer bir olay 2009 yılında Gazze'de yaşanmıştı. İki zebrası yaşamını yitiren bir hayvanat bahçesi, zebra gibi görünmesi için eşekleri boyamıştı.

Gazze'deki hayvanat bahçesi, "çocukların farkı anlamadığını ve zebra gördükleri için mutlu olduğunu" açıklamıştı.

Mahmud Serhani ve "zebra":