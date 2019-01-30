'Eşcinseller insan değil, tükürün' diyen homofobik papaza ceza

Yunan ortodoks bir papaz, bir blog yazısında takipçilerine 'eşcinsellere tükürün, onlar insan değil, doğanın reddidir' telkininde bulundu. Papaz bu sözlerinden dolayı yedi ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası üç yıl ertelendi.

1978’den beri Yunanistan'ın batısındaki Kalavryta ve Aigialeis kasabalarının piskoposluğunu sürdüren Papaz Amvrosios Ambrose'un, üç yıl önce yazdığı bir blog yazısı yeniden gündeme geldi. Papaz söz konusu yazıda takipçilerine, eşcinsellerin insan olmadığını, doğanın reddi anlamına geldiklerini, eşcinsellerden uzak durulması ve eşcinsellere tükürülmesi gerektiğini telkin etmişti. Attitude Magazine dergisinin internet sayfasındaki habere göre, yurttaşların şikayeti üzerine yazı dava konusu haline geldi. Papaz Ambrose, 28 Ocak günü, nefretten ve dini büronun kötüye kullanılmasından dolayı suçlu bulundu. Yedi ay hapis cezasına çarptırılan papazın cezası üç yıl ertelendi.