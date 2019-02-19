Esad'ın danışmanından 'Kürtlere özerklik' açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Rusya'da katıldığı bir toplantıda, Kürtlere özerklik verilmesinin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta basına açıklamalarda bulundu.

Şaban, Suriye yönetiminin Kürtlere özerklik verilmesi konusundaki yaklaşımını anlattı.

Sputnik'in haberine göre, özerkliğin Suriye'nin bölünmesi anlamına geleceğini ve ülkenin bölünemeyeceğini söyleyen Şaban, "Suriye'de Ermeniler, Kafkaslar, Türkler, Hristiyanlar ve daha niceleri yaşıyor. Suriye, tüm bireyler için bir eritme potasıdır ve tüm bireyler Suriye yasaları karşısında eşittir" ifadelerini kullandı.