Esad'ın danışmanı: Erdoğan, Suriye'de Müslüman Kardeşler'i başa getirmek istiyor

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Erdoğan'ın Suriye yönetimine Müslüman Kardeşler'i getirmek istediğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyaset ve basın danışmanlığını yapan Buseyna Şaban, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye yönetimine Müslüman Kardeşler'i getirmek istediğini söyledi.

Erdoğan'ın bunu başka ülkelerde de denediğini hatırlatan Şaban, Suriye'nin seküler çoğulcu bir devlet olduğunu ve dini partilere izin verilmediğini vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre Şaban, Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Suriye'ye karşı bu savaşın başlamasından önce yapmak istediği ve hâlâ yapmayı denediği şey, Müslüman Kardeşler'in tanınması ve Suriye yönetiminin bir parçası olması…" dedi.

Danışman şöyle devam etti: "Erdoğan bugün sözde muhalefet —ki çoğunluğu tabii ki kendisine sadık- yoluyla yönetmeye çalışıyor ve Müslüman Kardeşler'in Suriye hükümetinde söz sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyor."

ESAD DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şaban'ın açıklamaları, Esad'ın Erdoğan'a benzer bir suçlama yönettiği konuşmasının hemen ardından geldi. Esad, "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı, olayların arkasında kendisi varmış gibi gözükmeye çalışıyor. Sinirlendiği zaman 'Sabrımız kalmadı' gibi tehditler savuruyor. Aman ne büyük sorun! Erdoğan aslında Amerikalılar için küçük bir paralı asker" demişti.