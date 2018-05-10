Esad'dan Trump'a 'hayvan' yanıtı: Bir lider kendi halkının ahlakını temsil etmeli

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kimyasal silah yalanı sonrası ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'yi hedef alan saldırılarına ilişkin konuştu. Suriye'nin hiçbir kimyasal silaha sahip olmadığını belirten Esad, ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik 'Hayvan' sözlerine ise, 'Herhangi bir devlet başkanı ya da lideri her şeyden önce halkının ahlaki değerleri ve ilkelerini temsil etmeli' yanıtını verdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'yi hedef alan ABD, İngiltere ve Fransa saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuşan Esad, son saldırının gerekçesi olarak sunulan kimyasal silah yalanına karşın, Suriye’nin hiçbir kimyasal silaha sahip olmadığını açıkladı.

Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü OPCW’nin bundan emin olup net bir şekilde raporlarında belirttiğini kaydeden Esad, "Suriye ordusunun teröristlere karşı nitelikli başarılar kaydettiği ve onları yok ettiği bir zamanda bu tür silahlar kullanmasına hiçbir gerekçe olmadığına" dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden kendisine "hayvan" demesini nasıl değerlendirdiği sorulan Beşar Esad, herhangi bir devlet başkanı ya da liderin her şeyden önce halkının ahlaki değerleri ve ilkelerini temsil etmesi gerektiği yanıtını verdi.

Esad kendisinin hiçbir zaman bu gibi düşük düzeyli tutum ve sözlere aldırmadığını, bu konuları şahsi tutumlardan uzak tuttuğunu belirtti.