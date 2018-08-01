Esad'dan Suriye ordusuna: Zafer yakında gelecek

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, orduya seslenerek zaferin yakında kazanılacağını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Şam'da yaptığı konuşmasıyla Suriye ordusuna seslendi.

Ordunun 1945'te kurulmasının yıldönümü sebebiyle konuşan Esad, "Sizleri bir başarıdan bir diğerine koşmanız ve sistematik terörizme ve uluslararası destekçilerine karşı mücadeleniz sebebiyle kutluyorum" diye konuştu.

Esad, Suriye ordusunun cihatçılarla mücadelesini överek, "Sizin fedakarlıklarınız ve kahramanlığınız bugünkü güvenlik ve istikrara ulaşmamıza yol açtı ve siz istisnasız herkesi hedef alan Siyonist-ABD projesini zayıflattınız" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı, zaferin yakında kazanılacağını vurguladı.