Esad: Suriye'ye karşı savaş ekonomik temelde yeniden şekilleniyor

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’ye karşı savaşın ekonomik yaptırımlar ve abluka ile sürdürüldüğünü belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün, Şam'da Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ile bir araya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye’ye karşı savaşın ekonomik yaptırımlar ve abluka ile sürdürüldüğünü belirten Esad, şöyle konuştu: "Suriye'ye karşı savaş, temelinde abluka ve ekonomik savaşın olduğu yeni şekiller almaya başladı. Uluslararası politika araçları bugün değişti: daha önce diyalog yoluyla çözülen ihtilaflara şimdi başka yollardan çözüm bulunuyor. Boykot, büyükelçileri geri çağırma, ekonomik abluka, terörizmin kullanımı gibi farklı yöntemler kullanılıyor."

Terörizmin büyük alanları kapsadığını, aşırılıkçı fikirlerin mesafelere rağmen dünyanın dört bir ucuna yayıldığını söyleyen Esad, terörle mücadelenin sadece askeri açıdan ibaret olmadığını, militanların ideolojisine karşı koymanın çok daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Suriye Devlet Başkanı, terörle mücadelenin sonuç itibarıyla siyasi çözüme yol açacağına dikkat çekerken, terör bulunduğu sürece siyasi çözüme ilişkin herhangi bir çaba ya da sözün serap ve kandırmacadan ibaret olacağına vurgu yaptı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xiaodong ile başkanlığındaki heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le de bir araya geldi. Xiaodong ise Pekin'in Suriye'yi terörle mücadele konusunda desteklediği ve Çin'in Suriye'nin kalkınma sürecinde aktif rol aldığını söylediği belirtildi.