Esad savaş sonrası yeniden inşada mülkiyet iddia etme süresini uzattı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde mülk sahiplerine tazminat talebinde bulunmak için tanınan bir aylık süreyi bir yıla çıkaran değişikliği onayladı.

Suriye savaş sonrası yeniden inşanın başlayacağı bölgelerde mülk sahibi olanların tazminat talebinde bulunmak için başvuru süresini bir aydan bir yıla çıkaran yasayı onayladı.

Nisan ayında kabul edilen yasada, savaş sonrası yeniden inşa süreci kapsamına alınan bölgelerde, mülk sahibi olduklarını belirterek tazminat talep edecekler için bir aylık bir süre tanınmıştı.

Yasa bu süre zarfında başvuruda bulunmayanların mülk ve topraklarının tazminatsız kamulaştırılmasını öngörüyordu.

Savaş nedeniyle ülkeyi terk edenler için bir aylık sürenin çok kısa olduğu eleştirilerinin ardından pazar günü yapılan değişiklikle tazminat talebinde bulunmak için verilen süre bir yıla çıkarıldı.

