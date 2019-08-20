Esad: İdlib’deki çatışmalar Ankara’nın teröre desteğini deşifre etti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İdlib’deki son çatışmaların ‘Ankara’nın radikal teröre verdiği büyük desteğin hacmini bilen bilmeyen herkese deşifre ettiğini’ söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İdlib’deki son çatışmaların “Ankara’nın radikal teröre verdiği büyük desteğin hacmini bilen bilmeyen herkese deşifre ettiğini” söyledi.

Esad Suriye’deki cihatçı militanlara Türkiye başta olmak üzere uluslararası tarafların destek verdiğini dile getirdi.

SANA’nın haberine göre Suriye’yi ziyaret eden Rus Duma Meclisi üyesi Dmitriy Sablin başkanlığındaki heyeti kabulünde konuşan Esad, “teröre karşı sağlanan başarıların Suriye’nin ordusu ve halkı ile teröre karşı mücadele ve vatan topraklarının her karışını terörden kurtarıp istikrar ve egemenliği sağlama azim ve kararlılığını kanıtladığını” vurguladı.

“Teröristlerin Türkiye başta olmak üzere uluslararası birçok taraftan destek aldıklarını” belirten Esad, bu desteğe karşın Suriye ordusu ve halkının topraklarının tamamını kurtarma azim ve kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Esad “İdlib’deki son çatışmaların Ankara’nın radikal teröre verdiği büyük desteğin hacmini bilen bilmeyen herkese deşifre ettiğini” dile getirdi.