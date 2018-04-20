Esad Fransa'nın verdiği 'onur nişanı'nı iade etti

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Fransa tarafından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a verilen "onur nişanı"nı iade etti.

Fransa tarafından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a verilen onur nişanı, Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa'ya iade edildi.

Nişan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından 2001 yılında verilmişti.

'ABD'DEN EMİR ALAN BİR ÜLKENİN NİŞANINDAN ONUR DUYMUYORUZ'

Bakanlık açıklamasında nişanın iade edilmesi için kararın 14 Nisan'da Fransa'nın Suriye'ye yapılan saldırıya katılması üzerine alındığı söylendi.

Açıklamada Suriye'nin "ABD'den emir alan bir ülkenin nişanını tutmaktan onur duymadığı" söylendi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Esad için teröristlere destek veren ABD'yi takip eden köle bir ülkenin madalyasını taşımak onur değildir" şeklinde açıklama yaptı.