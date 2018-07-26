Esad: ‘Beyaz Miğferler’ diğer teröristler gibi imha edilecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, silahlarını bırakmayı reddedip aftan yararlanmak istemeyen 'Beyaz Miğferler' aktivistlerinin diğer tüm teröristler gibi yok edileceklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Miğferler, ABD ve müttefiklerinin talebiyle İsrail tarafından Suriye sınırlarından tahliye edilmiş ve bir kez daha gündeme gelmişti.

Sputnik'in haberine göre, Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Beyaz Miğferler’in akıbeti, herhangi bir teröristinkiyle aynı olacak. Önlerinde iki yol var, ya son 4-5 yıldır uygulandığı şekilde silah bırakıp aftan yararlanacaklar, ya da diğer teröristler gibi imha edilecekler” diye konuştu.

Konuşmasının devamında sığınmacılara değinen Esad, vatandaşlarına ülkeye dönme çağrısında bulundu.