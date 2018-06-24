Esad: Batı, her yenilgi sonrası kimyasal silah suçlamasına başvuruyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki tüm kimyasal silahların tamamen imha edildiğini belirterek, Batı ülkelerinin kontrol ettiği teröristler yenilgi aldığında, Şam’ın kimyasal silah kullandığı yönündeki yalanların yeniden pazarlandığını vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki tüm kimyasal silahların tamamen imha edildiğini belirterek, Batı ülkelerinin kontrol ettiği teröristler yenilgi aldığında, Şam’ın kimyasal silah kullandığı yönündeki yalanların yeniden pazarlandığını vurguladı.

Sputnik'in Rus NTV kanalından aktardığına göre, Esad, "Biz kimyasal silahları tamamen imha ettik. Bizim 2013'ten bu yana Suriye'de kimyasal silahımız yok" diye konuştu.

Kimyasal silah hikayesinin, doğrudan askeri müdahale ve Suriye ordusuna saldırılar için bahane olduğunu belirten Esad, "Bu çok kez yaşandı ve kontrol altındaki teröristler her yenilgi aldığında kimyasal silah masallarını duyuyoruz. Ne zaman galip gelsek onlar mantığa karşı gelerek bu masala başvuruyor. Ama bu Suriye'deki teröristlere destek için bahane" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılanma için ABD veya Avrupa'nın desteğini istemediklerini kaydeden Esad, "Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Para ile gelsinler ya da gelmesinler. Borç mu yardım mı verecekler, ne olursa olsun, Batı'ya ihtiyacımız yok. Batı, ‘dürüstlük' kavramına çok uzak, onlar vermiyor, sadece alıyor" şeklinde konuştu.

Savaşın devam etmesine rağmen ülkeyi eski haline getirmek için yeterli güce sahip olduklarını söyleyen Esad, "Para yoksa dostlarımızdan, yurtdışındaki Suriyelilerden, hazinemizden borç alırız" dedi.

Ülkenin kuzey bölgelerini işgalden kurtarmanın iki yolu olduğunu söyleyen Esad, birinin uzlaşı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'nin kuzeyindeki birçok yeri normal hayata döndürmeyi başardık. İnsanların normal yaşadığı, devlet kurumlarının da normal işlediği duruma uzlaşı yoluyla geri döndük. İkinci yol, teröristlere saldırmak. Tabii eğer teslim olmaz ve uzlaşıya razı olmazlarsa. Onlarla savaşır kontrolü güç yoluyla geri alırız. Bu elbette bizim için iyi bir seçenek değil ama bu, ülkenin kontrolünü almak için tek yol."

Esad, Türkiye'nin müdahalesi için ise, "ABD, yeniden kaos yaratmak için Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyindeki duruma karışmasını söyledi. Tüm bu topraklar, başkasının değil ABD'nin kontrolünde" ifadelerini kullandı.