Ermenistan'da Paşinyan yanlıları yolları kapattı

Ermenistan'da muhalif lider Paşinyan dün parlamento oylamasında başbakan seçilemeyince yandaşlarına yolları kapatarak genel greve gitme çağrısında bulundu. Sabah saatlerinde Erivan'da havaalanına giden yolun da içinde bulunduğu bazı yollar muhaliflerce kapatıldı.

Ermenistan parlamentosunda dün yapılan oylamada başbakan seçilemeyen muhalif lider Nikol Paşinyan’ın yandaşları bugün Erivan’da havaalanına giden yolun da içinde bulunduğu bazı yolları kapattı.

Paşinyan dün parlamentoda yapılan oylamada seçilemeyince ülke çapında sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısında bulunmuştu.

Havaalanına giden yolları kapatanlardan biri olan 19 yaşındaki bir Paşinyan yanlısı Reuters’a “Buradan ayrılmayacağız” dedi.

Göstericilerin kent merkezine giden bazı yolları kapattığı da bildirildi.

Paşinyan dün Erivan’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde yandaşlarını bu sabahtan itibaren tüm yolları kapatmaya ve genel greve gitmeye çağırmıştı.

Başbakan Serj Sarkisyan’ın istifasının ardından dün Ermenistan parlamentosunda yapılan seçimlerde başbakanlığa tek aday olan Nikol Paşinyan 45’e karşılık 55 ret oyuyla seçilememişti.

Ermenistan Anayasası’na göre yeni oylamanın 7 gün sonra yapılması bekleniyor.

İkinci oylamadan da sonuç çıkmazsa parlamento feshedilmiş olacak ve ülke erken seçime gidecek.