Ermenistan'da Paşinyan, başbakan seçilemedi

Ermenistan'daki tek aday Nikol Paşinyan, parlamentoda başbakan olarak seçilmesi için yeterli oyu alamadı.

Ermenistan'da başbakanlık seçimlerine tek aday olarak giren muhalif lider Nikol Paşinyan, parlamentoda başbakan olarak seçilmesi için yeterli oyu alamadı.

İktidardaki Cumhuriyetçi Partili vekillerin tümü "hayır" oyu kullanırken, 45 vekilden destek oyu alan Paşinyan'ın, başbakan seçilebilmesi için alması gereken oy 53 idi.

Ermenistan Anayasası’na uygun olarak yeni oylamanın 7 gün sonra yapılması bekleniyor.

İkinci oylamadan da sonuç çıkmazsa parlamento feshedilmiş olacak.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın protest gösterileri sonrası istifasının ardından muhalif lider Nikol Paşinyan başbakanlık için tek adaydı.