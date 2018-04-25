Ermenistan'da muhalifler yine sokağa çıktı

Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan'ın istifasının ardından muhaliflerle hükümet arasında bugün yapılması beklenen görüşmeler gerçekleşmeyince Nikol Paşinyan liderliğindeki muhalifler yine sokağa çıktı.

Renkli devrim girişimlerine bir yenisinin eklendiği bir sürece giren Ermenistan'da muhalifler, liderleri Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla, başkent Erivan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda bu sabah toplandı.

Eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından bugün hükümetle görüşmek için bir araya geleceği beklenen muhalif lider Nikol Paşinyan, hükümeti iktidarı devretme konusunda isteksizlikle suçladı. Hükümet yetkilileriyle görüşmenin gerçekleşmemesi üzerine Paşinyan'ın çağrısıyla muhalifler Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplandılar. Nikol Paşinyan hükümet iktidarı devretmeye yanaşmazsa sokakları terk etmeyeceklerini duyurdu. Eylemde muhalifler erken seçim çağrısında da bulundular.

Paşinyan liderliğindeki muhaliflerin yaklaşık 2 hafta süren eylemlerinin ardından Başbakan Sarkisyan pazartesi günü istifasını açıklamıştı. Muhalefet Sarkisyan'ı koltuğu bırakmamak için anayasayı değiştirmekle suçluyor.

Sarkisyan'ın istifasının ardından Başbakan vekili olarak göreve gelen Karen Karapetyan bu sabah siyasi krize son vermek üzere milletvekili seçimlerine gidilmesini önerdi. Karapetyan "Paşinyan halkın seçimiyse eğer halk onu seçebilir" diye konuştu.

'KADİFE DEVRİMİ BİTİRME' ÇAĞRISI

Paşinyan ise Facebook'a yüklediği bir videodan yaptığı sokağa çıkma çağrısında "Cumhuriyetçi Parti, Serj Sarkisyan'ın istifasından avantaj elde etmeyi ve iktidarını muhafaza etmeyi düşünüyor. Bu partinin temsilcisinin başbakan olarak atanmasını kabul edemeyiz ve bu yolsuz sistemin varlığını sürdürmesine izin veremeyiz" diye konuştu. Paşinyan sorunun yalnızca Sarkisyan olmadığını Cumhuriyetçi Parti olduğunu söyleyerek, destekçilerine meydanlara çıkıp "kadife devrimi bitirme" çağrısında bulundu.

Serj Sarkisyan Rusya'ya yakın ancak Batı'daki güçlü Ermeni diyasporasıyla da iyi ilişkileri olan bir lider olarak biliniyor. Sarkisyan'ın geçen hafta yeni anayasayla başbakan olarak iktidar tazelemeye çalışmasının ardından ülkede eylemler başlamıştı.

Ermenistan'da 2015 yılında yapılan referandumla başbakanın yetkileri artırılmış ve devlet başkanlığı sembolik bir kurum haline gelmişti. Sarkisyan 2008-2018 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış, Nisan ayında parlamento tarafından başbakanlığa seçilmişti.

42 yaşında bir gazeteci ve Toplumsal Sözleşme Partisi başkanı olan Nikol Paşinyan, kendisinin "eğer halk bu sorumluluğu ona verirse" başbakan olmaya aday olduğunu dile getirdi.

