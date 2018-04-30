Ermenistan'da başbakanlık için tek aday Paşinyan

Ermenistan'da yarın yapılacak başbakanlık seçimine tek aday katılacak.

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından, yeni başbakan için yarın parlamentoda seçim yapılacak. Parlamentodan yapılan açıklamaya göre seçime tek aday katılacak. 17 Nisan'dan sonra başlayan sokak eylemlerinde sıkça görülen Nikol Paşinyan, seçime tek başına girecek. Paşinyan, lideri olduğu Çıkış İttifakı Grubu (Yelq) partisinden aday gösterilmişti.

105 sandalyeli Ermenistan parlamentosunda Paşinyan'ın başbakan seçilmek için 53 oy alması gerekiyor. Şu an Cumhuriyetçi Parti'nin 58, Tsarukyan'ın 31, Yelq'in 9 ve ECP'nin eski koalisyon ortağı Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun'un 7 koltuğu bulunuyor.