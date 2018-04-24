Ermenistan'da 24 Nisan anmasına muhalif lider Paşinyan da katıldı

Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından Ermenistan'da bugün Medz Yeğern (Büyük Felaket) anmalarına muhalif lider Nikol Paşinyan ile on binlerce destekçisi de katıldı.

Başbakan Serj Sarkisyan'ın dün istifa ettiği Ermenistan'da, Medz Yeğern'in (Büyük Felaket) 103'üncü yılı anmasında hükümet üyelerinin yanısıra muhalif lider Nikol Paşinyan ve on binlerce kişi "Soykırım Anıtı"na yürüdü.

1915'te 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı topraklarında yaşanan önemli acılardan biri olan Ermeni tehciriyle yaşanan trajedi, Ermenice'de Medz Yeğern (Büyük Felaket) olarak anılıyor.

Ermenistan'da düzenlenen anma törenleri ülkede muhaliflerin 10 günü geçen protestolarının ardından dün Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasının bir gün sonrasında yapılıyor.

Erivan'da yapılan anmaya katılan 42 yaşındaki muhalif lider Paşinyan yandaşlarına anma sırasında siyasi slogan atmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Sarkisyan'ın istifasının ardından hükümete fiilen başkanlık eden Karen Karabetyan, tehcirin yıldönümünde birlik çağrısında bulundu.

Öte yandan Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Moskova'da Ermenistan büyükelçisiyle görüştüğü açıklandı. Bakanlık yaptığı açıklamada Rusya'nın Ermenistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkede siyasi geçişin barışçıl olmasını dilediğini ifade etti.

ABD'DE 'BASKIN SOYKIRIM TASARISI' HAZIRLIĞI İDDİASI

Habertürk yazarı Serdar Turgut dünkü yazısında ABD'nin bir "baskın soykırım tasarısı" hazırlığında olabileceğini yazdı. Turgut yazısında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Kongresi’nde bazı temsilcilerin bir sözde soykırım tasarısı üzerine çalıştıklarını biliyor ve duyuyorum. Malum Ermeni meselesi... Buna rağmen nedense bugüne kadar bu konuda tek bir haber sızmıyor, kimse de 'Evet bir çalışma var' diye konuşmuyor. Halbuki geçmiş yıllarda nisan ayının bu tarihlerinde kongreden bazı isimler kendi seçmen kitlelerine yönelik bazı mesajlar verir ve bir tasarının hazırlandığını duyururlardı. Bu yıl ise bu konuda tamamen bir sessizlik var. İçgüdülerim ve Washington tecrübem bana bazı hoş olmayacak gelişmelerin sessizce planlanmakta olduğunu söylüyor."

