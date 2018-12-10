Ermenistan seçimlerinde Paşinyan kazandı

Ermenistan’da dün yapılan erken seçimde oyların yüzde 70’ini alan Nikol Paşinyan'ın ittifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti. Önceki Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın partisi baraj altında kaldı.

Ermenistan’da erken seçime gitme şartıyla istifasını veren Başbakan Nikol Paşinyan dün yapılan seçimlerde oyların yüzde 70’ini alarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Açıklanan resmi sonuçlara göre Paşinyan’ın Toplumsal Sözleşme Partisi’nin içinde bulunduğu "Benim Adımım" ittifakı oyların yüzde 70,4’ünü aldı. Daha önce iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Cumhuriyetçi Partisi yüzde 4,7, Taşnak partisi ise yüzde 3,9 oy alarak baraj altında kaldı ve meclise giremedi.

Ermenistan meclisine Paşinyan'ın ittifakı dışında barajı aşabilen iki parti girebildi. Bunlar, yüzde 8,2 oy alan iş adamı Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi ve yüzde 6,3 ile Edmon Marukyan başkanlığındaki Parlak Ermenistan Partisi oldu.

Ermenistan'da ittifaklar için yüzde 7, tek başına katılan siyasi partiler için yüzde 5 seçim barajı bulunuyor.

KATILIM YÜZDE 50'NİN ALTINDA

Seçimlere katılım beklenenden düşük kaldı. Yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmenin yalnızca yüzde 48,6'sı oy kullandı. Önceki seçimde bu oran yüzde 60 olmuştu. Ermenistan'daki erken genel seçimde 11 parti ve ittifak yarışmıştı.

Ermenistan'da 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan'ın anayasa değişikliği yaptıktan sonra başbakan olarak iktidarını sürdürmesine karşı Paşinyan’ın öncülük ettiği gösteriler sonrasında Sarkisyan istifa etmişti. Paşinyan, partisinin 105 üyeli mecliste 9 milletvekili olmasına rağmen başbakan seçilmişti.

Paşinyan, ekim ayında erken seçime gidilmesi şartıyla başbakanlıktan istifa etmişti.

