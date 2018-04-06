Ermenistan Dışişleri: Türk-Rus ilişkisini dikkatle izliyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Erivan'ın Türk-Rus ilişkilerinin gelişimini dikkatle izlediğini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, "Her ülke ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Şu aşamada Rusya ve Türkiye'nin çıkarları bazı konularda örtüşüyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, uluslararası ilişkilerde inişlerin ve çıkışların yaşandığı dönemler olduğunu da kaydeden Koçaryan, Ermenistan'ın bunları izlediğini ve çıkarımlarda bulunduğunu ifade etti.

Geçen ay Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerinin iptal edildiğini Ankara'ya resmen bildirdiklerini açıklamıştı.