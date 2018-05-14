Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin'le görüştü

Ermenistan'da eylemlerin ardından meclis tarafından başbakan seçilen Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Paşinyan, 'dengeli yaklaşımı için Rusya'ya minnettar olduklarını' söyledi.

Ermenistan'da eski başbakan Serj Sarkisyan'ın istifası için yapılan eylemlerde öne çıkan Nikol Paşinyan, meclis tarafından başbakan seçilmişti.

Sputnk'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ile Paşinyan arasında beklenen görüşme gerçekleşti.

'RUSYA'NIN YAKIN MÜTTEFİKİ'

Putin, Ermenistan'da yeni hükümetin kurulmasıyla başlayan yeni dönemde Moskova ve Erivan arasındaki ilişkilerin "eskiden olduğu gibi dinamik şekilde gelişmesini beklediklerini" söyledi.

Ermenistan'ı "Rusya'nın yakın müttefiki" olarak niteleyen Putin, "Size başbakanlık görevinde başarılar diliyorum ve ilişkilerimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mütemadiyen gelişeceğini umuyorum" dedi.

'RUSYA'YA MİNNETARIZ'

Ermenistan'ın "hem ekonomik işbirliği hem de güvenlik konularında Rusya'nın en yakın ortağı ve müttefiki olduğunu" söyleyen Rus lider, "iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ortaya koyan çok olumlu sonuçları sadece korumakla kalmamaları, aynı zamanda katlamaları gerektiğini" savundu.

Paşinyan da, "Ermenistan'daki kriz sırasında izlediği dengeli yaklaşım için Rusya'ya minnettar olduklarını" söyledi.

Eylemler sırasında Rusya'nın müdahale edip etmeyeceği tartışma konusu olmuş, Rusya'dan yapılan açıklamalarda "Ermenistan'ın iç işlerine karışılmayacağı" belirtilmişti.