Erken seçimler öncesinde Siyonist Birlik ittifakı dağıldı

İsrail İşçi Partisi lideri Avi Gabbay, ana muhalefetteki Siyonist Birlik ittifakından ayrıldığını, birlik lideri ve Hatnuah partisi başkanı Tzipi Livni ile işbirliğini sonlandırdığını açıkladı.

İsrail İşçi Partisi lideri Avi Gabbay, ana muhalefetteki Siyonist Birlik ittifakından ayrıldıklarını, ittifakın lideri ve Hatnuah Partisi başkanı Tzipi Livni ile işbirliğini sonlandırdıklarını açıkladı.

Anketlere göre erken seçimlerde ittifakın ancak 9 milletvekili çıkarabileceği ifade ediliyordu.

İsrail İşçi Partisi, Hatnuah ve İsrail Yeşil Hareketi'nin bir araya gelmesiyle kurulan ittifak, 2015'teki seçimlerde yüzde 18 oyla ikinci sırayı alarak 24 milletvekiliyle parlamentoya girmişti.

Bugün düzenlediği basın toplantısında kararını duyuran Gabbay, hâlâ işbirliğine inandığını ancak başarılı işbirliğinin “dostluk, anlaşmalara uyma ve atılacak adımlara bağlı kalmayı gerektirdiğini” söyledi.

Livni’ye başarı dileklerini ileten Gabbay’ın bu açıklaması, Siyonist Birlik ittifakı milletvekilleri için sürpriz olarak yorumlanırken, Livni açıklamanın ardından herhangi bir yorumda bulunmayacağını söyledi.

İsrail'de 9 Nisan’da erken seçimler yapılacak.

