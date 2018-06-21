Eritre, Etiyopya’nın normalleşme talebine olumlu yaklaşıyor

Etiyopya Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 1993'te çözülmesinin ardından kurulan Eritre, Etiyopya’nın normalleşme talebini olumlu karşılayacağının sinyallerini veriyor.

Eritre Devlet Başkanı İsaias Afverki, başkent Asmara’da yaptığı konuşmada Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya bir delegasyon yolladığını açıkladı. Delegasyonun amacınınsa Etiyopya’nın yeni başbakanı Abiy Ahmet’in iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin nasıl bir tavır benimseyeceğini öğrenmek olduğunu açıklayan Afverki, iki ülke iki ülke arasında çözüme sıcak baktığının sinyalini verdi.

1993’e kadar Etiyopya’nın bir parçası olan Eritre’de ABD ve İngiltere destekli silahlı gruplar Etiyopya Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (EDHC) karşı savaşıyordu. EDHC’nin 1993’de dağılmasının ardından Batı destekli silahlı grupların lideri İsaias Afwerki, kurulan Eritre’nin başına geçmişti.

1998 ve 2000 yılları arasındaki Etiyopya, Eritre savaşını bitirmek için Cezayir Anlaşması imzalanmıştı, ancak anlaşma düzenli olarak iki tarafça da ihlal edilmişti. Abiy’in bu ay Cezayir Anlaşması’na uyacaklarını açıklamasıysa iki ülke arasındaki ilişkiler için dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Abiy’in Genelkurmay Başkanı, Isaias’ın açıklamasını hükümetin memnuniyetle karşıladığını ve Eritre delegasyonunun samimi ve iyi niyetle karşılanacağına söz verdiğini söyledi.

GENÇ NÜFUS SAVAŞTAN KAÇIYOR

Yirmi yıldır süren sınır savaşı, çatışmaların kapsamı ve kullanılan yöntemler düşünüldüğünde Birinci Dünya Savaşı'yla karşılaştırılabilir özellikler taşımasıyla gündeme geliyordu.

İki ülke arasındaki gerginliğin sadece son 20 yıllık sınır çatışmalarında toplamda 80.000 kişinin öldürüldüğüne inanılıyor. Gene iki ülke arasındaki gerginlik askerlik çağı gelen gençlerin büyük çoğunluğunun Avrupa’ya kaçması gibi sonuçlar doğurdu.