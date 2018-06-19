Erhan Nalçacı'dan TaNea gazetesine seçim değerlendirmesi

TKP Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı, Yunan TaNea gazetesine 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yunan gazetesi TaNea, Pazar günü Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Erhan Nalçacı'nın 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerine yer verdi.

Nalçacı gazetede yayımlanan değerlendirmesinde, seçimlerdeki dinamikleri anlamak için AKP’nin tek başına iktidarda kaldığı 16 yıla bakmak gerektiğini belirterek bu süre içinde Türkiye'nin nasıl bir dönüşümden geçtiğini anlatıyor.

Türkiye’de modern anlamda sosyal devletten izin kalmadığı, hemen bütün devlet işletmelerinin sermayeye devredildiği bu 16 yılda işçi sınıfının özellikle sendikal gücünün etkisizleştirildiğini vurgulayan Nalçacı, buna koşut olarak AKP'nin toplumu dinselleştirilip devletin laik niteliğini ortadan kaldırdığına işaret ediyor.

Nalçacı, bu seçimlerde Türkiye sermaye sınıfının kendisi için çok yararlı olmuş ama Türkiye’yi kırılgan bir ortama sürükleyen Erdoğan’ın değişmesini isteyebileceğini belirtiyor. Nalçacı hükümet kararıyla seçimlere sokulmayan TKP'nin 17 bölgede bağımsız adaylarla parlamento seçimlerine katıldığını belirterek, seçmenlerin içine itildiği Erdoğan'la mı / Erdoğan'sız mı sıkışmasında bu adayların alabilecekleri oylar bir yana, sosyalizme işaret eden tek özne olmaları nedeniyle gelecek için önemli bir işlevleri bulunduğunu vurguluyor.