'Erdoğan'la ilişkim samimiyet ve açıksözlülüğe dayanıyor'

5-6 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek olan Yunanistan Başbakanı Çipras, açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Çipras, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. 5 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çipras, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirecek.

Çipras'ın 6 Şubat'ta İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Çipras, çarşamba günü İstanbul'da Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Çipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olacak.