Erdoğan'ın 'nükleer silah' açıklaması dünya basınının gündeminde

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sivas'ta sarf ettiği "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füzeler var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın istiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum' sözlerine uluslararası basın ilgi gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sivas'ta gerçekleşen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda sarf ettiği "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füzeler var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın istiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda gelişmiş ülkeler arasında neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok" sözleri uluslararası basında yer buldu.

Erdoğan'ın sözlerine yer veren İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye’nin 1980 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ve 1996 tarihli Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı imzaladığını hatırlattı.

Erdoğan’ın sözlerini alıntılayan bir diğer yayın kuruluşu ABD'li Fox News oldu. Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan kanal, “Erdoğan Türkiye’nin kendi nükleer silahlarını geliştirmeye başlayıp başlamayacağını belirtmedi”dedi. ABD'li bir diğer yayın kuruluşu Newsweek de aynı şekilde Türkiye'nin NATO'nun programı kapsamında ABD'nin nükleer silahlarını bulundurduğunu ifade etti.

İsrailli Times of Israel gazetesi de, Türkiye'nin nükleer silah yasağını içeren anlaşmalara imza attığını hatırlatarak, uluslararası anlaşmalar kapsamında yalnızca ABD, Rusya, Britanya, Fransa ve Çin’in nükleer silahlara sahip olabileceğini belirtti.