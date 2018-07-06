Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretine protesto: ‘AKP eliyle yürütülen gerici faaliyetlerin farkındayız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Kıbrıs’a gerçekleştirip, burada cami açılışında bulunacağını duyurması üzerine Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası bugün, Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Caminin 33 milyon dolara inşa edildiğini belirtilen KTÖS, adada okul yokluğu sebebiyle eğitim göremeyen çocukların bulunduğunu hatırlatarak ‘AKP eli ile yürütlen gerici faaliyetlerin farkındayız’ dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonraki ilk yurtdışı ziyaretini 10 Temmuz Salı günü Kuzey Kıbrıs'a yapacağını açıklamasının ardından Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ise bugün saat 10.00'da, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurmuştu. Erdoğan’ın ziyareti sırasında bir de cami açılışı gerçekleştirecek olmasına dikkat çekilmişti.

Elçilik önünde “Cami bahane, siyaset şahane. Önce okul, önce hastane” yazılı pankart ile basın açıklamasını gerçekleştiren KTÖS, Türkiye’de on binlerce öğretmenin ihraç edilip, binlercesinin sürülüp tutuklandığına dikkat çekerek “Türkiye’de oluşan bu karanlık tablo, adanın kuzeyinde yaşayan herkes için de endişe vericidir” ifadelerini kullandı.

'33 MİLYONLUK CAMİ YERİNE 33 OKUL, 3 HASTANE YAPILABİLİRDİ'

“Sn. Erdoğan’ın ‘kindar ve dindar nesiller’ yetiştirme hedefine yönelik olarak her mahalleye cami yapma projesi çerçevesinde adamızın kuzeyine 33 milyon dolar ödenerek inşa edilen cami de, Kıbrıs Türk toplumuna sünni İslam baskısı yaptığının en güzel örneğidir” sözlerine yer verilen açıklamada adada geçtiğimiz yıl 83 öğrencinin okul yokluğu sebebiyle öğrenim göremediği hatırlatıldı.

İmkanların “toplumsal refahı arttıracak üretim araçlarına” ayrılması gerektiğini savunan KTÖS, “Bu cami için harcanan 33 milyon dolar ile otuz üç tane okul, üç tane daha Mağusa Hastanesi büyüklüğünde hastaneler yapılabilirdi” diyerek “AKP eli ile yürütülen gerici faaliyetlerin farkındayız” olduklarını ilan etti. Sendika, her alanda mücadele edeceklerini vurgulayarak basın açıklamasını sonlandırdı.

Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti öncesi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Türkiye'nin de onayını alarak, Kıbrıs'ta görüşmelerin yeniden başlaması için danışmanı Jane Holl Lute'yi özel temsilci olarak görevlendirdi.