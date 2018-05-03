Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretiyle ilgili iki ülkenin işçilerinden açıklama

Birleşik Metal ve Kore Metal İşçileri Sendikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretiyle ilgili ortak açıklama yaptı. Erdoğan'ın Hyundai, SK, POSCO gibi şirketlerin yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde hak ihlalleri ve işçilerin zor çalışma koşullarının gündeme gelmeyeceği belirtilen açıklamada, aksine Erdoğan'ın işçilerin sendikalaşmasının önünde engeller oluşturacağına dair garantiler vermiş olabileceği belirtildi.

Türkiye’den Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Güney Kore’den Kore Metal İşçileri Sendikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretiyle ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Erdoğan’ın ziyareti süresince birçok Güney Kore merkezli çokuluslu şirketin yöneticileriyle görüşeceğinin açıklandığı belirtilen açıklamada bu şirketler; Hyundai, Rotem Construction, Hyundai Construction, Posco, SK, Hanwha, LG, Daelim olarak sıralandı.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL EDEN ŞİRKETLER

Bu şirketlerden, SK ve POSCO isimlerinin Kore ve Türkiye işçi sınıfına yabancı olmadığını belirten sendikaların açıklamasında “Her iki şirket de hem Güney Kore’de, hem Türkiye’de işçi haklarını ve özellikle de örgütlenme özgürlüğünü düzenli olarak ihlal etmeleri ile tanınmaktalar” denildi.

2012 -2013 yıllarında Birleşik Metal İş sendikası SK grubuna ait, Çorlu’da kurulu Daiyang işyerindeki örgütlenmesinin ardından greve çıktığında, şirket yönetiminin grevi kırmak için Güney Kore’den işçi getirdiği, grevci işçilere polisin saldırdığı, çok sayıda işçinin yaralandığı ve gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Daha yakın bir zamandan örnek ise, 2017 yılının sonlarında yine Güney Kore merkezli dünyanın beşinci büyük çelik üreticisi olan POSCO işyerinde örgütlenme sırasında, sırf sendikaya üye oldukları için 80 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmaları ve sendikal hak ihlallerini protesto etmek isteyen işçileri ve sendika yöneticilerine polis güç kullanarak engel oldu ve sendika üyelerini ve yöneticilerini gözaltına aldı. Sendikanın fabrikada sahip olduğu çoğunluk üyeye rağmen, toplu sözleşme yapma yetkisi Bakanlık ve işverenin işbirliği ile engellendi. Kore’de ise, POSCO, demokratik sendikalarla toplu sözleşmeye girişmekten kaçınmak amacıyla, her türlü adil olmayan uygulamayı gerçekleştirdi, bu uygulamalara güvencesiz işçileri bir araca koyup ıssız yerlere götürerek orada sendikadan istifa etmeye zorlamak da dahil. Dahası POSCO, mahkeme kararına rağmen, Kore’de taşeron işçileri kadroya almıyor ve bunun yerine taşeron şirketlerine POSCO’nun bu yasadışı uygulamasını örtbas etmeleri talimatını vermektedir.”

TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN HİÇBİR KORE KÖKENLİ ŞİRKETTE SENDİKA YOK

Erdoğan’ın dün yöneticileriyle görüştüğü Hyundai’nin ise Türkiye'de işçileri sendikasız çalıştırdığının, sendikalaşma girişimlerini birçok kez işten çıkarma, baskı ve tehditlerle engellediğinin hatırlatıldığı açıklamada, Türkiye’de faaliyet gösteren hiçbir Kore kökenli şirkette, sendikal örgütlülüğün bulunmadığı ifade edildi.

Tüm bu örneği verilen uygulamaların, temel insan hakları normlarının yanı sıra, Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması ile 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmelerinin ihlali anlamına geldiğini belirten iki sendika Erdopan’ın şirket yöneticileriyle görüşmeleri hakkında şöyle denildi:

ERDOĞAN ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE SENDİKALAŞMAYI ENGELLEME GARANTİSİ VERMİŞ OLABİLİR

“Erdoğan’ın ilgili şirketlerin genel merkezlerinde üst düzey yöneticilerle yapacakları görüşmelerde, bu hak ihlalleri ve işçilerin zor çalışma koşulları gündeme gelmeyecektir. Aksine belki de Türkiye Hükümeti adına Cumhurbaşkanı, bu şirketlerin yöneticilerine işyerlerinde işçilerin çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesine karşı sendikalaşmanın önünde engeller oluşturacağına dair garantiler de vermiş olabilir.

METAL İŞÇİLERİNDEN ERDOĞAN VE MOON'A ÇAĞRI

Bizler, Güney Kore’de kurulu Kore Metal İşçileri Sendikası KMWU ve Türkiye’den Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, Başkan Moon ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Güney Koreli patronların Türkiye’deki ve dünyanın diğer yerlerindeki yatırımlarında işçilerin haklarının ve çalışma koşullarının da gözetilmesi, özellikle de işçilerin kendi haklarını koruyabilmeleri için örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüklerinin, Uluslararası Çalışma Standartları ve ilgili Uluslararası Sözleşmelere uygun olarak hayata geçirilmesi konusunda çaba göstermeye çağırıyoruz.”