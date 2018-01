Hamburg Eyalet Parlementosu Üyesi Sol Parti Milletvekili Cansu Özdemir, Deni Naki'nin saldırıya uğramasına ilişkin yaptığı açıklamada ''Erdoğan'ı eleştirenler Federal Almanya'da güvencede değil'' dedi.

Hamburg Eyalet Parlementosu Üyesi Sol Parti Milletvekili Cansu Özdemir, Amedsporlu Deniz Naki'ye yapılan silahlı saldırı konusunda açıklamalarda bulundu.

Junge Welt gazetesinden Peter Schaber'in sorularını yanıtlayan Cansu Özdemir, “Alman yetkililer bu saldırıdan sonra da bu tehlikeyi yeterince ciddiye almazsa, nice saldırılara maruz kalanlar olacak" dedi.

'MİT'İN ÜÇ KİŞİLİK ÖLÜM TİMİ ALMANYA'DA'

''MİT üç kişilik ölüm timini Almanya'ya gönderdi''ği iddiasını dillendiren Özdemir, ''amaç, Erdoğan'ı eleştirenlerin tasfiye edilmesidir'' diye konuştu.

2016 yılında MİT elemanı Mehmet Fatih S.'nin Hamburg'daki faaliyetlerinin açığa çıkartılmasında emeği olan Özdemir, Alman yetkililerin suikast ihbarlarını ciddiye almadıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: ''Bu kaygı verici tehdit atmosferinin yeterince ciddiye alınmaması durumunda, Erdoğan'ı eleştiren her insan, Almanya'da her an tehlike altına olacaktır.''

Cansu Özdemir, MİT elemanı Mehmet Fatih S.'nin ''çok hafif bir ceza'' ile kurtulduğunu, şu an Hamburg'da serbestçe dolaştığını ve yakın bir zamanda bir Türk gazeteciyi Twitter üzerinden tehdit ettiğini belirtti.

Sol Parti Milletvekili Özdemir, Kürt siyasetçi Yüksel Koç'a dönük suikast planlarını Alman yetkililere ulaştırdıkları halde ciddiye alınmadıklarını da ifade etti.

DİTİB İMAMLARI KONUSU GEÇİŞTİRİLDİ

DİTİB imamlarının ajan faaliyetleri konusunda Alman makamların baştan beri ısrarlı olmadıklarını söyleyen Sol Parti Milletvekili Özdemir, ''Soruşturmanın sonucu baştan biliniyordu'' diye konuştu.

Özdemir, Alman yetkililerin tutumu konusunda da değerlendirmelerde bulundu. ''Ajan faaliyetleri ve cinayet planları konusunda elimizdeki bütün veri ve kanıtları yetkililere sunduk. Ancak aldığımız yanıt bizi şok etti. Maceracılıkla suçlandık ve ciddiye alınmıyoruz'' sözlerine yer verdi.