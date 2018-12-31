Erdoğan’dan Trump’a yeni yıl mesajı: İşbirliğimiz çok daha parlak olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a gönderdiği yeni yıl mesajında 2018 yılının iki ülke arasında ‘güçlüklerin üstesinden gelinen’ bir yıl olduğunu belirterek ‘işbirliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına inanıyorum’ dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi.

Trump'a hitaben "Sayın Başkan, değerli dostum" diye başladığı yeni yıl tebrik mesajında Erdoğan, geride kalan yılın "Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinen ve ikili ilişkilerin hak ettiği seviyeye ulaşması için karşılıklı çaba gösterilen bir sene olduğunu” belirtti.

Erdoğan, mesajında "Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızın gerektirdiği seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına inanıyorum. Birçok ortak sınamayla karşılaştığımız uluslararası ortamda, Türk-Amerikan iş birliğinin küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Amerikan halkına sağlık ve esenlik dilerim" ifadelerini kullandı.

PUTİN’E İKİLİ İLİŞKİLERİN DEVAM ETMESİ MESAJI

AA’nın aktardığına göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı yeni yıl mesajında ise Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, gelecek yıl da bu ilişkilerin artarak devam etmesini beklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'e yazdığı mesajında “Belirsizliklerle dolu uluslararası ortam içerisinde, Türk-İngiliz iş birliğinin Avrupa kıtası ve ötesinde küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı yeni yıl mesajında ise “Gerek Avrupa'nın gerek Orta Doğu bölgesinin karşılaştığı sınamalara karşı, Türk-Fransız iş birliğinin barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancını” ifade etti.

ÇİN DEVLET BAŞKANINA TÜRKİYE DAVETİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e de yeni yıl mesajı ileten Erdoğan, "Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum" hitabıyla başladığı mesajında, "Başta uluslararası ekonomi ve ticaret alanında karşılaşılan güçlükler olmak üzere, Türk-Çin iş birliğinin küresel barış, refah ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu iş birliğimizin devamını temin etmek ve yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, 2019 yılında sizi ülkemde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarım” dedi.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik mesajında ise "Güzel ülkenize ziyaretimin sıcak hatıralarını tüm tazeliğiyle muhafaza ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki tarihe dayanan dostluk bağlarını daha da güçlendirerek, milletlerimizin müşterek menfaatlerine hizmet edecek şekilde daha da üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.