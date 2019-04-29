Erdoğan'dan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek

Erdoğan, Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac'la telefonda görüştü. Erdoğan'ın Serrac'a destek verdiği ve Trablus'a yapılan saldırıyı kınadığı belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’a Türkiye’nin başkent Trablus’a yapılan saldırıyı kınadığını, "Libya halkı üzerine yapılan komploları engellemek için elinden geleni yapacağını" söylediği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden (UMH) yapılan açıklamada, Erdoğan ve Serrac'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Libya’daki son siyasi ve askeri gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, "Libya halkı üzerine yapılan komploları engellemek için Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber edeceğini" söyledi.

Güçlü bir şekilde "Libyalıların yanında duracaklarını" kaydeden Erdoğan, Libya’nın resmi hükümeti olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyeceğini belirtti.

Erdoğan, "Libya krizinde askeri bir çözümün olmadığını, siyasi yolun tüm Libyalıların beklediği sivil devletin inşası için tek çözüm olduğunu" söyledi.

İki liderin, ülkeleri arasında yapılan tüm ortak anlaşmalarının etkinleştirmesi ve geliştirmesi konusunda da mutabık kaldığı da belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ın gösterdiği tavırdan dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiği de aktarıldı.

Serrac, "Trablus’u savunmak için, Libyalıların istediği sivil devleti inşa etmek için ve saldırgan güçlerinin geldiği yere dönmeleri için her şeyi yapacaklarını" söyledi.

2011'de NATO saldırısı sonrası Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından fiilen ikiye bölünmüş olan ülkede, Tobruk merkezli Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu Nisan ayı başında Trablus'a taarruz başlatmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşılık vermesinin ardından yaşanan çatışmalarda ve karşılıklı hava saldırılarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.