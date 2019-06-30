Erdoğan'dan Japonya'ya işçi gönderme ve 'FETÖ'yle mücadele' mesajı

Japonya'da 'Türk Toplumuyla Buluşma' programında konuşan Erdoğan, Japonya'nın işgücü ihtiyacına 'Türkiye olarak katkı sağlayabileceklerini' söyledi. Japonya'da 'FETÖ'ye bağlı okul ve derneklerin hâlâ faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, ülkede yaşayan Türklerden de 'FETÖ'yle mücadele'de destek istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için gittiği Japonya'da Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda düzenlenen "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"nda yaptığı açıklamada ülkedeki işgücü ihtiyacına Türkiye'nin katkı sağlayabileceğini söyledi. Erdoğan ülkede yaşayan Türklerden de "FETÖ" ile mücadelede destek istedi.

"Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil Türk milletinin yurtdışındaki gücü, elçisi ve temsilcileridir" diyen Erdoğan, "Japonya'da FETÖ'ye bağlı okul ve dernekler hâlâ faaliyet gösteriyor. Bu örgüt ülkemize yönelik karalama faaliyetleri yürütüyor. Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

JAPONYA'DA YENİ BİR BAŞKONSOLOSLUK

"PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur" diyen Erdoğan ülkedeki Türklere "Japon makamlarına sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka dayanışma içinde olmalısınız" dedi. Nagoya'da bir başkonsolosluk açılabileceğini kaydeden Erdoğan "Japon makamlarının da böyle bir talebe hayır diyeceklerine inanmıyorum" diye konuştu.

JAPONYA'YA 'YABANCI İŞÇİ' DESTEĞİ

Erdoğan Japonya'nın işgücünün giderek azaldığını belirttiği konuşmasında "Japon nüfusu gün geçtikçe daha da yaşlanıyor. Nisan ayında yapılan bir yasa değişikliği ile yabancı işçilere kapı açılmıştır. Türkiye olarak Japonya'ya katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda Japon muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

THY'nin gelecek yılın nisan ayından itibaren Osaka-Kansai Havalimanından İstanbul seferlerine başlayacağını belirten Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden on bilerce öğrenci Türk üniversitelerini tercih ediyor. Misafir öğrencilerimiz arasında Japonların da olması bizim için gurur kaynağıdır."

- "Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarıya çıkarıyoruz. Dünyanın en güçlü ve en yaygın sosyal yardım sistemini kurduğumuz ülkemizde hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakmıyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'den yüzde 30 seviyelerine indirdik. Her alanda ülkemiz geliştirdik ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turist hedefini yakalayacağız. Arzumuz Japon turist sayısını da 1 milyona çıkarmak."

- "Ülkemizin G20 platformunda temsil edilmesi az önce ifade ettiğim saydığım bütün bu gelişmelerin sonucudur. Biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 hedeflerimizin ilk başında Türkiye'yi dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sınamalar da artıyor. Son dönemde bölgemizde ve dünyada radikal bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil en karlı şekilde çıkarmayı hedefliyoruz."