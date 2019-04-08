Erdoğan'a Moskova'da alt düzey karşılama dikkat çekti

Sekiz bakan ve MİT Başkanıyla birlikte Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında alt düzey bir heyet tarafından karşılanması dikkat çekti. Erdoğan'ı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko karşıladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için bugün Moskova Vnukovo-II Havalimanı'ndaki alt düzey karşılama dikkat çekti.

Özel uçak 'TC-TUR' ile saat 13.25'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya inen Erdoğan, Rusya tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde karşılandı.

Erdoğan'ı karşılamaya gelen heyette Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile Devlet Protokol Genel Müdür Yardımcısı Georgiy Kuznetsov yer aldı. Karşılama heyetinde Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da hazır bulundu.

Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde beraberindeki heyette ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yer aldı.