Erdoğan Zambiya ziyareti sonrası açıklama yaptı

Zambiya ziyareti sonrasında basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, iki ülke arasında çeşitli sektörlerde 12 yeni anlaşma imzalanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşen BRICS zirvesinin ardından Afrika ziyaretinin ikinci ayağı olan Zambiya ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lunu birlikte düzenlediği basın toplantısında Erdoğan, iki ülke arasında tarım, enerji ve ticaret alanında 12 yeni anlaşma imzalanacağını söyledi.

"Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel her türlü alanda işbirliğimizi ilerletmeye hazır ve kararlıyız. Tabi bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün imzlayacağımız anlaşmalara farklı bir önem atfediyorum. Farklı alanlarda 12 anlaşma imzalayacağız. Bu ilişkilerimizin özellikle inşa edileceği ahdi altyapıyı kuvvetlendirmek için önemli bir göstergedir." diyen Erdoğan, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirileceğinin sinyalini verdi.

"İş adamlarımızla iş adamlarınızın bugün bir toplantısı olacak. Bugüne kadar hiç yapılmamış olan karma ekonomik komisyon toplantısının bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz. İş konseyinin ilk toplantısının geçtiğimiz Haziran ayı sonunda gerçekleştirildiğini öğrendim. Fakat bunu düzenli bir şekilde devamında büyük faydalar görüyorum. Ayrıca 7. Ulusal Kalkınma Planınız kapsamında öncelik verdiğiniz tarım, enerji, turizm, imalat ve sağlık alanlarında sizlerle işbirliğimizi ilerletebiliriz." şeklinde konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki turizmin geliştirileceğini ve savunma alanında da iş birliği yapılacağını belirtti.