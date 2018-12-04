Erdoğan Venezuela’da cami için yer istedi

Venezuela ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caracas’ta cami inşa etmek için yer talebinde bulunduğunu söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD yaptırımlarına rağmen Türkiye ile altın ticaretine devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından gittiği Paraguay’dan sonra Venezuela’yı ziyaret etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşen Erdoğan, Miraflores Sarayı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada başkent Caracas’ta bir cami inşa etmek için yer istediğini, Venezuela’nın bu talebe olumlu yaklaştığını söyledi.

‘BANA DA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR’

Venezuela’da Fethullah Gülen cemaatine ait iki okulun kapatılarak Maarif Vakfı’na devredildiğini kaydeden Erdoğan, Venezuela’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

4 Ağustos'ta Maduro'ya yönelik düzenlenen suikast girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ettiğini bildiren Erdoğan, “Kendisine yapılan suikast girişimini de lanetliyorum. Bunları 15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşadık. Bize aynı şekilde suikast girişiminde bulundular” ifadelerini kullandı.

CAMİ İNŞAATI

Venezuela ile 2017'de 154 milyon dolar civarında olan ikili ticaret hacminin 2018'in ilk 9 ayında 1 milyar doları aştığını kaydeden Erdoğan "Altyapı, inşaat, sivil havacılık, savunma sanayi, enerji, madencilik, sağlık, tarım ve turizm gibi pek çok alanda bilgi ve tecrübelerimizi paylaşabiliriz" dedi. Erdoğan "Venezuela'nın talebi üzerine Caracas'ta iki ülke dostluğuna yaraşır bir cami inşa etmeyi planlıyoruz ve kendilerinden yer talebinde bulundum ve kendileri de buna olumlu bir yaklaşım göstermek suretiyle gerçekten milletimin de memnuniyetini böylece ifade etmiş olayım” diye konuştu.

MADURO: ALTIN BİZİM İLİŞKİLERİMİZİN BİR PARÇASI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, Erdoğan ile görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek bir dizi anlaşmaya imza atıldığını dile getirdi. Türk inşaat şirketlerinin Venezuela'da yaptığı inşaatlara değinen Maduro, “Havalimanına inerken Türk şirketinin yaptığı inşaatları görebilirsiniz. Ankara'dakilere benziyor” diye konuştu.

“Altın, bizim ilişkilerimizin bir parçası” diyen Maduro, “Ticari faaliyetleri sürdürmeye, şeffaf ve yasal olarak altın satmaya devam edeceğiz. Kimse buna karışmak zorunda değil. Biz, ABD ve diğer ülkelerin yaptığı ticarete karışmıyoruz, kimse de bizim ticari ve ekonomik faaliyetlerimize karışmasın. Venezuela'nın ürettiği şeyi dünyaya satmaya hakkı vardır” diye konuştu.

Maduro, ”Venezuela'nın altın üretip dünyaya satmasını yasadışı bir yaptırımla engellemeye çalışmak çok bencilcedir. Venezuela'nın gelişmeye hakkı yok mu? Evet var. Venezuela işte bu yüzden asidir çünkü Venezuela 'Haklıyım ve onu elde edeceğim.' diyor. Bu şekilde bütün dünyayla ilişkimizi geliştirerek devam edeceğiz" diye konuştu.